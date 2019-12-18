В центре Рязани подсветили новогодний арт-объект

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В среду, 18 декабря, на площади Ленина под главной елкой подсветили новогодний арт-объект.
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Напомним, в рамках «Новогодней столицы» в городе появилось несколько новых арт-объектов:
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.