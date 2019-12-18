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10:47, 18 декабря 2019 353
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Рязанцам рассказали, где купить десерт «Новогодней столицы»

Рязанцам рассказали, где купить десерт «Новогодней столицы»

Рязанцам рассказали, где купить гастрономический символ «Новогодней столицы» — калинник — десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Информацию разместили в группе проекта.

Уточняется, что десерт можно будет приобрести на предстоящем фестивале «ПирожОК-2020″, который пройдет на улице Почтовой в субботу, 21 декабря.

Другие точки продаж:

  • Ресторан „Буфет“ на первом этаже Новогоднего дома (ДКС"Былина»). Адрес: улица Новослободская, дом 17;
  • Кафе «Графин». Адрес: улица Татарская, дом 36;
  • Кафе «Старый мельник». Адрес: Солотча, р-н 24, возле санатория «Сосновый бор»;
  • Кафе «Бон Аппетит». Адрес: Солотчинское шоссе, дом 2;
  • Магазин «Покупай Рязанское». Адрес: Свободы, дом 4;
  • Торговый центр «Барс» на Московском. Адрес: Московское шоссе, дом 5А;
  • Торговый центр «Барс» на Есенина (кофейня «Бравос»). Адрес: улица Есенина, дом 13Б;
  • Ресторан «Варенье». Адрес: Рязанская область, поселок Варские, улица Биатлонная, дом 7;
  • Торговые домики на улице Почтовой.

Ранее российская певица Рита Дакота похвалила рязанский калинник, посоветовав его своим подписчикам.


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