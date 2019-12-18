Рязанцам рассказали, где купить десерт «Новогодней столицы»

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Рязанцам рассказали, где купить гастрономический символ «Новогодней столицы» — калинник — десерт из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Информацию разместили в группе проекта.
Уточняется, что десерт можно будет приобрести на предстоящем
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.