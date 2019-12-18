Человеком года по версии РЗН. инфо стал Дмитрий Хубезов

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Человеком года по версии РЗН. инфо в 2019 году стал Дмитрий Хубезов. В среду, 18 декабря, главврач ОКБ получил премию и специально подготовленную статуэтку.
Награду ему вручил директор информационного агентства РЗН. инфо Антон Михайлов.
Хубезов стал номинантом за проведение сложнейших операций в ОКБ.
Второе место по итогам голосования экспертов занял пенсионер Владимир Ивкин, который спас двух женщин от напавшего на них мужчины с ножом. Третьей стала глава администрации Сасова Евгения Рубцова за создание в райцентре новых общественных пространств и парков.
Также на победу претендовали еще семь человек.
Напомним, РЗН. инфо впервые проводило общественно-политическую премию «Человек года Рязанской области».
Конкурс проходил в три этапа. Сначала редакция сформировала список из 30 номинантов. В него вошли политические деятели, журналисты, общественники и гражданские активисты.
Затем читатели проголосовали за 10 лучших, из которых экспертный совет определил победителя.
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