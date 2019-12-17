Рязанцам предложат продегустировать пирожки на Почтовой

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 21 декабря, в рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020» на улице Почтовой пройдет гастрономический фестиваль «ПирожОК 2020». Об этом сообщил
На фестивале будут работать 14 ярмарочных домиков, в которых рязанцам предложат продегустировать пирожки.
Гостям праздника предстоит выбрать «самую вкусную» выпечку и «самый красивый пирог». Оба голосования пройдут с использованием QR-кодов.
Лучшие производители получат сертификаты на 20 тысяч рублей на приобретение муки.
Для получения жетонов на бесплатное угощение пирожками горожанам предстоит принять участие в разнообразных интерактивах, которые будут проходить вдоль улицы Почтовой.
На главной сцене у здания Главпочтамта запланировали развлекательную программу с участием творческих коллективов.
Начало в 12:00.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.