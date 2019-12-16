Ректор РГУ объяснил, когда в вузе появятся специальности из рязанского института культуры

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В понедельник, 16 декабря, на праздновании 104-й годовщины РГУ имени Есенина ректор Андрей Минаев рассказал, когда в вузе начнут обучать по специальностям из МГИК, филиал которого
«Мы рассчитываем, что пакет документов будет готов к середине февраля 2020 года. После чего их отправят на лицензирование. Эту важную работу мы рассматриваем как свой профессиональный долг и ответственное поручение правительства Рязанской области. Студентов, обучающихся в рязанском филиале МГИК, мы уже сейчас готовы принимать на обучение на смежные направления подготовки», — сказал Минаев.
Он также отметил, что университет готовит документы для лицензирования таких направлений как «Судейская и прокурорская деятельность», магистратура «Реклама и связи с общественностью», бакалавриат «Статистика» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».
Напомним, в ноябре вуз
Ранее также стало известно, что в РГУ появятся
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