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19:41, 16 декабря 2019 270
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Ректор РГУ объяснил, когда в вузе появятся специальности из рязанского института культуры

Ректор РГУ объяснил, когда в вузе появятся специальности из рязанского института культуры

В понедельник, 16 декабря, на праздновании 104-й годовщины РГУ имени Есенина ректор Андрей Минаев рассказал, когда в вузе начнут обучать по специальностям из МГИК, филиал которого закрыли в Рязани в декабре текущего года.

«Мы рассчитываем, что пакет документов будет готов к середине февраля 2020 года. После чего их отправят на лицензирование. Эту важную работу мы рассматриваем как свой профессиональный долг и ответственное поручение правительства Рязанской области. Студентов, обучающихся в рязанском филиале МГИК, мы уже сейчас готовы принимать на обучение на смежные направления подготовки», — сказал Минаев.

Он также отметил, что университет готовит документы для лицензирования таких направлений как «Судейская и прокурорская деятельность», магистратура «Реклама и связи с общественностью», бакалавриат «Статистика» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Напомним, в ноябре вуз вернул аккредитацию на экономические специальности.

Ранее также стало известно, что в РГУ появятся шесть специальностей из рязанского института культуры.


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