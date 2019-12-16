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14:59, 16 декабря 2019 536
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Мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке

Мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке

Мэрия отказалась от строительства школы в Лесопарке. Об этом в понедельник, 16 декабря, на комитете гордумы сообщил и.о. вице-мэра Сергей Савин.

По его словам, мэрия прислушалась к мнению общественников и исключила вариант из рассмотрения.

«Если общественники одобрят этот проект, то мы готовы будем к нему вернуться», — отметил Савин.

Еще один из вариантов для школы мэрия рассматривает на улице Макаренко, где располагается интернат для детей с ограниченными возможностями.

Савин заявил, что других «реальных» мест для будущих школ в Кальном нет.

Ранее вопрос обсуждался на публичных слушаниях, а также дополнительно с участием общественников.

Мэрия отказалась от возведения школы на месте ручья Быстрец и вернулась к идее строительства в Лесопарке. Для этого участок площадью 2,7 га планировали перевести из лесной зоны в зону для строительства школ.

Против выступили градозащитники и активисты ОНФ.


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