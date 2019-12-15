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18:29, 15 декабря 2019 348
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За сутки более пяти тысяч рязанцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным 1

За сутки более пяти тысяч рязанцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Фото: Pixabay.com

За сутки более пяти тысяч рязанцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным. Опрос проводят в официальной группе региона во «ВКонтакте». Он стартовал в субботу, 14 декабря, в 17:43.

По данным на 18:15 воскресенья, 15 декабря, за проголосовали 5 232 человека (90,24%), против — 566 участников опроса.

Напомним, депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным. В некоторых регионах (например, во Владимирской, Томской, Сахалинской областях) местные власти уже приняли такое решение.


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