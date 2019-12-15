За сутки более пяти тысяч рязанцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным

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Фото: Pixabay.com
За сутки более пяти тысяч рязанцев поддержали
По данным на 18:15 воскресенья, 15 декабря, за проголосовали 5 232 человека (90,24%), против — 566 участников опроса.
Напомним, депутаты Госдумы
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.