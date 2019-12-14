Рязанское правительство запустило опрос о выходном 31 декабря

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Правительство Рязанской области запустило опрос в соцсети «
«Друзья, мы решили узнать ваше мнение по одной из самых обсуждаемых тем. В этом году 31 декабря — официальный рабочий день. Некоторые регионы уже объявили последний день уходящего года выходным. А как вы считаете, нужно сделать 31 декабря выходным днем в Рязанской области?», — говорится в сообщении.
На момент написания новости 87.24% человек выступило за, 12.76% проголосовало против.
Напомним, депутаты Госдумы
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.