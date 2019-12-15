В Новомичуринске собрали деньги на операцию школьницы

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Фото: Издательство «Пресса»
Волонтеры из отряда третьей новомичуринской школы «Открытые сердца» передали деньги,
Как рассказала мама девочки, Нине предстоит одна бесплатная челюстно-лицевая операция и одна платная, ортодонтическая (на зубах).
Всего волонтеры собрали 17 тысяч 200 рублей, которые передали родителям школьницы.
Всех, кто хочет помочь девочке, попросили перевести деньги на карту Сбербанка по номеру: 6390 02 53 90 12 61 07 13. Телефон мамы
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.