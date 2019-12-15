Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:37, 15 декабря 2019 247
 0    0

В Новомичуринске собрали деньги на операцию школьницы

В Новомичуринске собрали деньги на операцию школьницы

Фото: Издательство «Пресса»

Волонтеры из отряда третьей новомичуринской школы «Открытые сердца» передали деньги, собранные для школьницы Нины Барабановой. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как рассказала мама девочки, Нине предстоит одна бесплатная челюстно-лицевая операция и одна платная, ортодонтическая (на зубах).

Всего волонтеры собрали 17 тысяч 200 рублей, которые передали родителям школьницы.

Всех, кто хочет помочь девочке, попросили перевести деньги на карту Сбербанка по номеру: 6390 02 53 90 12 61 07 13. Телефон мамы +7 (920) 960-51-28 (Екатерина Сергеевна Барабанова).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт? 1

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 5 048
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 3 154
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 8
14:53, 3 декабря 2019 2 875
В Рязани откроют 36 катков 2
19:27, 7 декабря 2019 6 183
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 16 215
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум