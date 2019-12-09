Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:32, 9 декабря 2019 299
 0    0

Рязанские волонтеры начали собирать деньги на операцию школьнице

Рязанские волонтеры начали собирать деньги на операцию школьнице

Рязанские волонтеры начали собирать деньги на операцию школьнице, пишет ИД «Пресса».

Рязанцы из отряда Открытые сердца школы №3 Новомичуринска начали акцию «Дети помогают детям». Они хотят собрать деньги на операцию сверстнице.

«Мы хотим помочь собрать деньги на ортодонтическую операцию нашей десятикласснице Нине Барабановой, очень хорошей, доброй и сильной девочке, она никогда не унывает и занимается спортом: картингом, гирями и даже боксом», — отметила одна из участниц акции.

Всем, кто решил помочь девочке, дети дарят золотые орешки с пожеланиями внутри и игрушки, которые школьники сделали сами. Известно, что первая операция школьнице назначена на 17 декабря.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 4 062
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
10:51, 4 декабря 2019 2 275
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 6
14:53, 3 декабря 2019 2 109
В Рязани откроют 36 катков 2
19:43, 30 ноября 2019 2 792
Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1
19:27, 7 декабря 2019 4 035
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 9
Все новости
Форум