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Рязанские волонтеры начали собирать деньги на операцию школьнице,
Рязанцы из отряда Открытые сердца школы №3 Новомичуринска начали акцию «Дети помогают детям». Они хотят собрать деньги на операцию сверстнице.
«Мы хотим помочь собрать деньги на ортодонтическую операцию нашей десятикласснице Нине Барабановой, очень хорошей, доброй и сильной девочке, она никогда не унывает и занимается спортом: картингом, гирями и даже боксом», — отметила одна из участниц акции.
Всем, кто решил помочь девочке, дети дарят золотые орешки с пожеланиями внутри и игрушки, которые школьники сделали сами. Известно, что первая операция школьнице назначена на 17 декабря.
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