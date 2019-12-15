RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Вечером в воскресенье, 15 декабря, в Горроще сбили пешехода. Об этом сообщили подписчики группы «
Авария произошла рядом с поликлиникой №6 на улице Гагарина. На снимках и ролике с места ДТП видно автоинспекторов и машину реанимации.
Один из комментаторов уточнил, что пешехода сбили насмерть.
Подробности уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Новогоднюю столицу» украсят гирляндой из Книги рекордов России
|
cледующая новость →На улице Колхозной столкнулись две легковушки
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.