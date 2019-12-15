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Фото: Рязанская епархия
Под Рязанью заложили еще один храм в честь Петра и Февронии Муромских. Он будет в поселке Листвянка,
В субботу, 14 декабря, митрополит Рязанский и Михайловский Марк заложил камень в основание строящегося храма на улице Прудной. Неподалеку от этого места есть здание, которое в 2015 году освятили как храм в честь благоверных князей. Раньше в нем располагался детсад.
Напомним, храмы в честь Петра и Февронии Муромских есть в рыбновском селе
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.