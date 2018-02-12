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15:24, 12 февраля 2018 1 539
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В Рязанской области построят храм Петра и Февронии Муромских

В Рязанской области построят храм Петра и Февронии Муромских

В деревне Залесное Касимовского района построят храм Петра и Февронии Муромских. В понедельник, 12 февраля, место под строительство церкови освятил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий.

После богослужения епископ Дионисий рассказал, что место выбрали не случайно: оно пользуется популярностью у молодоженов. Пары приезжают сюда после регистрации браков, чтобы традиционно повязать на дерево атласную ленту.

«Строители и архитекторы постараются как можно точнее и тщательнее сохранить природный ландшафт, чтобы свадебная поляна осталась свадебной поляной», — отметил он.

По словам епископа, основные работы выполнят в течение этого года.

Деньги на строительство храма выделила компания «ЭКО-Золопродукт инвест». Помимо церкви, она планирует установить памятник святым супругам, сцену, детскую площадку и парковки.

Ранее сообщалось, что храм Петра и Февронии Муромских собираются возвести в рязанской деревне Ласково, на родине благоверной княгини.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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