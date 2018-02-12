В Рязанской области построят храм Петра и Февронии Муромских

В деревне Залесное Касимовского района построят храм Петра и Февронии Муромских. В понедельник, 12 февраля, место под строительство церкови освятил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий.
После богослужения епископ Дионисий рассказал, что место выбрали не случайно: оно пользуется популярностью у молодоженов. Пары приезжают сюда после регистрации браков, чтобы традиционно повязать на дерево атласную ленту.
«Строители и архитекторы постараются как можно точнее и тщательнее сохранить природный ландшафт, чтобы свадебная поляна осталась свадебной поляной», — отметил он.
По словам епископа, основные работы выполнят в течение этого года.
Деньги на строительство храма выделила компания «ЭКО-Золопродукт инвест». Помимо церкви, она планирует установить памятник святым супругам, сцену, детскую площадку и парковки.
Ранее сообщалось, что храм Петра и Февронии Муромских