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В воскресенье, 15 декабря, несколько десятков рязанцев вышли на пикет в ЦПКиО. Горожане выступили против загрязнения воздуха. Фотографии с мероприятия опубликовали в группе организации «
Участники пикета принесли с собой плакаты с надписями: «Добро пожаловать в «Новогоднюю столицу 2020», «Требуем прекратить выбросы», «Прекратите травлю населения», «За чистый воздух». Кто-то из горожан привел с собой детей.
Стоит отметить, что активисты согласовали пикет с мэрией.
Напомним, общественная организация «Дышим чистым» собирает деньги на
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