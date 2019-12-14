В Борках нашли тело мужчины

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В субботу, 14 декабря, в 8-м районе Борок нашли тело пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
«Следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружили», — отметили в следственном комитете.
Как сообщил RZN.info собственный источник, мужчина покончил с собой.
На месте работают сотрудники следственного комитета.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.