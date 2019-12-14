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13:25, 14 декабря 2019 536
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В Борках нашли тело мужчины

В Борках нашли тело мужчины

В субботу, 14 декабря, в 8-м районе Борок нашли тело пожилого мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружили», — отметили в следственном комитете.

Как сообщил RZN.info собственный источник, мужчина покончил с собой.

На месте работают сотрудники следственного комитета.


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