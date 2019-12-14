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На Лыбедском бульваре появилась новая скульптура. Фигура мишек с елью располагается около рязанского цирка.
Напомним, в прошлом году завершился ремонт цирка, в рамках которого около здания установили новые скульптуры.
Ранее мэр Рязани Елена Сорокина
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.