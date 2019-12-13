Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу»

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Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, сколько денег потратили на проект «
«Много общаюсь с людьми и часто слышу один и тот же вопрос: „Сколько потрачено денег на „Новогоднюю столицу““. Отвечу всем и сразу, сколько было выделено бюджетных средств», — говорится в посте Сорокиной.
По словам главы горадминистрации, бюджет всего проекта, включая благоустройство и ремонт учреждений культуры, составил порядка 269 миллионов рублей.
Из них на праздничные мероприятия выделили 30 миллионов 300 тысяч из городского бюджета. 5,4 млн потратили «на украшение Лыбедского бульвара со стороны цирка и установку главной всероссийской елки».
«Из городского бюджета на проведение мероприятий в 2020 году, а также на аренду оборудования и покупку костюмов было выделено 9,5 миллиона руб», — написала Елена Сорокина.
Она добавила, что в рамках проекта «Комфортной городской среды» на благоустройство рязанских парков выделили 203 миллиона. По ее словам, на них обустраиваются десять пространств: парк имени Скобелева, ЦПКиО, сквер у кинотеатра «Октябрь», парк Гагарина, территория у ДК «Приокский», Новопавловская роща, Верхний городской парк I очередь, Лыбедский бульвар в районе улицы Новослободской, сквер ЖКХ на улице Станкозаводской, парк Морской славы.
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