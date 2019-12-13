Рязанец напал на мигрантов с ножом, один из них скончался

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В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в нападении на трех мигрантов, один из которых скончался. Об этом сообщила
По данным следствия, вечером 9 декабря на одной из улиц в Ворошиловке 35-летний мужчина подошел к машине, в которой находились трое иностранных граждан из ближнего зарубежья мужчина. Между собеседниками возник конфликт, во время которого рязанец ударил одного из пассажиров ножом в грудь, другого — в бедро.
Водитель смог уехать с места происшествия. Один из потерпевших скончался от полученных травм, другому оказали медпомощь.
Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Расследование продолжается.
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