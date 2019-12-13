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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Вечером в пятницу, 13 декабря, в Рязани на Лыбедском бульваре открылся каток. Он расположился возле отеля «Старый город».
Рядом с катком оборудовали прокат коньков — 150 рублей в час — и биотуалеты.
По словам организаторов, также планируется открытие буфета, где можно будет согреться горячими напитками и выпечкой.
Стоимость входного билета — 50 рублей в час, для детей от трех до семи лет — бесплатно. В день открытия и в период с с 10:00 и до 14:00 — вход свободный.
Планируется, что каток будет открыт до середины февраля. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.
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