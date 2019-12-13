Эксперты установили причину смерти мужчины, чье тело нашли на рязанском предприятии

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Фото: Издательство «Пресса»
Эксперты установили причину смерти мужчины, чье тело
Труп мужчины отправили на экспертизу, которая показала, что он умер от переохлаждения.
Его приятель рассказал, что они с ним выпивали вечером 10 декабря, а на следующий день мужчину нашли мертвым.
«Потом вдруг он собрался и куда-то ушел, причем оделся очень легко. Ночевать я его так и не дождался. А на следующий день его нашли уже мертвым», — рассказал друг погибшего.
Напомним, труп мужчины
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.