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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Мужчину, найденного мертвым на рязанском предприятии, опознали. Об этом сообщает издательство «
В среду, 12 декабря, на территории сельскохозяйственного предприятия в сараевском селе Красная Вершина
У погибшего были три судимости за хищения. Отмечается, что мужчина злоупотреблял алкоголем.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.