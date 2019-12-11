RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На территории рязанского предприятия нашли труп мужчины, об этом
В среду, 11 декабря, в 12:30 в селе Красная Вершина Сараевского района на территории местного сельхозпредприятия нашли труп мужчины.
Известно, что тело обнаружила одна из сотрудниц.
На месте происшествия работают следователи, идет проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ заксобрании Владимирской области провели круглый стол, посвященный 75-летию Победы
|
cледующая новость →Наркоман чуть не убил рязанку в подъезде
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.