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Стала известна дата открытия Дворца Торжеств в Рязани. В ГУ ЗАГС по Рязанской области сообщили, что реконструируемое здание начнет работу в четверг, 19 декабря.
Открытие запланировано на 12 часов. Будет ли в этот день первая торжественная регистрация, в ведомстве не уточнили.
Напомним, Дворец Торжеств на Московском шоссе откроется в бывшем здании клуба «Планетарий» и кинотеатра «Москва». Ранее РЗН. инфо
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.