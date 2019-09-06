Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 6 сентября, руководитель рязанского минстроя Вячеслав Меньшов провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств на Московском шоссе.
По словам министра, все работы находятся на завершающем этапе: подведены все коммуникации, а внутри заканчивают красить стены и укладывать плитку.
Фасад здания уже готов на 95%. Снаружи осталось установить прозрачный козырек из закаленного стекла, чтобы молодожены при выходе из ЗАГСа видели небо.
Снаружи подход к зданию выложат тротуарной плиткой и оборудуют парковку на 20 машин. Внутри бывший кинозал разделили на два этажа: снизу расположатся залы ожидания и приема граждан на 10 окошек, а сверху — два зала для регистрации.
Меньшов отмечает, что торжественная и административная части здания обзаведутся отдельными входами, поэтому люди не будут пересекаться. В холле слева осталась привычная лестница на второй этаж, которую дополнила аналогичная лестница справа.
Здесь разместят раздевалку и зал ожидания регистрации. На втором этаже подготовили комнаты жениха и невесты.
«У жениха есть дверь с выходом на улицу, чтобы он вовремя мог сбежать», — шутит представитель подрядчика.
Здание имеет стеклянный витраж, поэтому из ЗАГСа открывается красочный вид на новый фонтан.
Внутри здания через месяц появится оборудование на 36,5 миллионов: установят зеркала, люстры, подъемник на второй этаж для маломобильных групп.
Залы для регистрации разделятся на золотой и сиреневый. В первом планируют установить рояль для живой музыки, а во втором — появятся дизайнерские колонны с лепниной. Также в каждом установят мраморные столы и зеркала с багетами.
Меньшов заверил, что все работы завершатся в ноябре, после этого все ЗАГСы Рязани начнут переезжать во Дворец торжеств. Ожидается, что первая регистрация в новом здании пройдет в конце года.
© RZN.info
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