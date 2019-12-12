RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Снег в «Новогоднюю столицу России» привезли из Москвы, об этом сообщили пресс-служба мэрии.
В администрации также рассказали, что снег завезли организаторы шоу «Катай, Рязань» с московских катков.
Напомним, гора снега
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Сараях из «Пятерочки» украли 12 батонов колбасы
|
cледующая новость →В Воронежской области запланировали создать новый оздоровительный комплекс
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.