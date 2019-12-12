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В «Новогоднюю столицу России» завезли снег. Куча снега появилась на площади Ленина утром в четверг, 12 декабря.
Напомним, в субботу, 14 декабря, на площади Ленина устроят спортивно-музыкальный фестиваль «Катай, Рязань».
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.