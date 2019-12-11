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17:52, 11 декабря 2019 350
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В Рязанской области открыли крупнейшую в ЦФО ферму

В Рязанской области открыли крупнейшую в ЦФО ферму

В среду, 11 ноября, в Рязанской области открыли крупнейшую в центральной России ферму. Она рассчитана на шесть тысяч головов крупного рогатого скота, сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице во «ВКонтакте».

На животноводческом комплексе холдинга «Ока Молоко» ООО «ЭкоНива» в селе Ольхи Шацкого района будут работать 239 человек. Ожидается, что в год там произведут 54 тысячи тонн молока.

«Рязанская область уверенно наращивает объемы производства молока: мы занимаем 4 место в ЦФО. Это возможно благодаря успешной инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве», — отметил глава региона.

На проект ушло 4,4 миллиарда рублей.

Напомним, весной еще одна большая ферма заработала в Пителенском районе

Фото со страницы Николая Любимова


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