В Рязанской области открыли крупнейшую в ЦФО ферму

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В среду, 11 ноября, в Рязанской области открыли крупнейшую в центральной России ферму. Она рассчитана на шесть тысяч головов крупного рогатого скота, сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице во «ВКонтакте».
На животноводческом комплексе холдинга «Ока Молоко» ООО «ЭкоНива» в селе Ольхи Шацкого района будут работать 239 человек. Ожидается, что в год там произведут 54 тысячи тонн молока.
«Рязанская область уверенно наращивает объемы производства молока: мы занимаем 4 место в ЦФО. Это возможно благодаря успешной инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве», — отметил глава региона.
На проект
Напомним, весной еще одна большая ферма
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.