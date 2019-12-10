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14:24, 10 декабря 2019 396
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В Шацком районе откроется мега-ферма за 4,4 миллиарда рублей

В Шацком районе откроется мега-ферма за 4,4 миллиарда рублей

В Шацком районе откроется мега-ферма за 4,4 миллиарда рублей. Предприятие заработает 11 декабря на базе агрохолдинга «ЭкоНива», пишет DairyNews.

Известно, что на ферме будут работать коровники на 6 000 голов и на 7 800 молодняка голштинской породы. Комплекс оборудован очистными сооружениями и отделением для хранения навоза.

«Предприятие имеет секции местами для телят, четыре площадки для содержания молодняка и секции для выгула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии смогут работать более 240 человек.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани построят две мега-фермы. Одна из них заработала в Пителенском районе, в апреле 2019 года.


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