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В Шацком районе откроется мега-ферма за 4,4 миллиарда рублей. Предприятие заработает 11 декабря на базе агрохолдинга «ЭкоНива»,
Известно, что на ферме будут работать коровники на 6 000 голов и на 7 800 молодняка голштинской породы. Комплекс оборудован очистными сооружениями и отделением для хранения навоза.
«Предприятие имеет секции местами для телят, четыре площадки для содержания молодняка и секции для выгула», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятии смогут работать более 240 человек.
Напомним, ранее стало известно, что в Рязани
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