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11:18, 11 декабря 2019 125
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В касимовской больнице до смерти забили пациента

В касимовской больнице до смерти забили пациента

Фото: Pixabay.com

В касимовской больнице до смерти забили пациента. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

Этот случай произошел утром 17 апреля в палате терапевтического отделения Касимовской районной больницы. По данным следствия, 60-летний пациент во время ссоры ударил соседа ногой в грудь. Через некоторое время тот скончался от полученных повреждений.

На касимовца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Дело передали в суд.


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