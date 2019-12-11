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Фото: Pixabay.com
В касимовской больнице до смерти забили пациента. Об этом
Этот случай произошел утром 17 апреля в палате терапевтического отделения Касимовской районной больницы. По данным следствия, 60-летний пациент во время ссоры ударил соседа ногой в грудь. Через некоторое время тот скончался от полученных повреждений.
На касимовца завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).
Дело передали в суд.
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