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22:42, 11 декабря 2019 195
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Опубликованы подробности смерти пациента касимовской больницы

Опубликованы подробности смерти пациента касимовской больницы

Фото: Издательство «Пресса»

Опубликованы подробности смерти пациента касимовской больницы, который скончался после ссоры с соседом по палате. Информацию опубликовало издательство «Пресса».

Известно, что пострадавший мешал подозреваемому спать — в 5:30 утра он начинал шуршать таблетками. 60-летний мужчина в течение пяти дней делал соседу замечания, а 17 апреля не выдержал.

Подозреваемый встал и ударил сидевшего на кровати мужчину ногой в грудь.

«Потерпевший рассказал о случившемся брату по телефону, а боли в груди списал на то, что переболел пневмонией. 19 апреля его выписали», — говорится в сообщении.

Известно, что состояние мужчины стало ухудшаться, а 30 апреля родственникам пришлось вызвать скорую.

«Врачи диагностировали перелом грудины и скопление крови в грудной полости. Четыре дня врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли», — сообщает «Пресса».

Напомним, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК.


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