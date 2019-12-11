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Фото: Издательство «Пресса»
Опубликованы подробности смерти пациента касимовской больницы, который скончался после ссоры с соседом по палате. Информацию опубликовало издательство «
Известно, что пострадавший мешал подозреваемому спать — в 5:30 утра он начинал шуршать таблетками. 60-летний мужчина в течение пяти дней делал соседу замечания, а 17 апреля не выдержал.
Подозреваемый встал и ударил сидевшего на кровати мужчину ногой в грудь.
«Потерпевший рассказал о случившемся брату по телефону, а боли в груди списал на то, что переболел пневмонией. 19 апреля его выписали», — говорится в сообщении.
Известно, что состояние мужчины стало ухудшаться, а 30 апреля родственникам пришлось вызвать скорую.
«Врачи диагностировали перелом грудины и скопление крови в грудной полости. Четыре дня врачи боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли», — сообщает «Пресса».
Напомним, в отношении подозреваемого
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