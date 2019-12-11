ДТП на Северной окружной сняли на видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
ДТП, которое произошло вечером 11 декабря на Северной окружной, сняли на видео. Его опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, что «девятка» и внедорожник получили серьезные механические повреждения. ВАЗ-2109 врезался в отбойник.
По словам очевидцев, на месте аварии работала скорая.
Напомним, из-за ДТП на дороге
Фото Александра Терентьева, видео Максима Крючкова
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские живописцы представят выставку новогодних работ
|
cледующая новость →В Рязани нашли еще более ста банок поддельной икры
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.