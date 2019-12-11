«Девятка» врезалась в отбойник после ДТП на Северной окружной

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Вечером в среду, 11 декабря, на Северной окружной произошло ДТП. Фото опубликовали в группе «
После столкновения с внедорожником «девятка» врезалась в отбойник. Обе машины получили механические повреждения.
По словам очевидцев, движение затруднено в обе стороны.
Официальной информации об аварии и пострадавших не поступало.
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