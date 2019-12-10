В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году

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В Рязанской области утвердили рост квартплаты в 2020 году. Поставление губернатора об установлении пределов роста тарифов ЖКХ официально опубликовано на сайте правительства.
Планируется, что за 2020 год тариф изменится однажды — с 1 июля в среднем на 3,6%.
В Рязани электричество подорожает на 5%, отопление — на 3,6%, газ — на 3%, холодная вода — на 4%, а тариф за вывоз мусора — на 7,2%.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.