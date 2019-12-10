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10:57, 10 декабря 2019 840
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В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга объяснили его появление в Рязани и Саратове одновременно 1

В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга объяснили его появление в Рязани и Саратове одновременно

В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга объяснили его появление в Рязани и Саратове одновременно. Во вторник, 10 декабря, пресс-секретарь Мороза Арина Мизгирева объяснила, что ошибок в сообщениях мэрии нет.

По ее словам, сказочный персонаж действительно находился в двух городах одновременно. «Дедушка у нас волшебник, поэтому успевает везде», — пояснила Мизгирева.

Напомним, 7 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга открывал проект «Рязань — Новогодняя столица 2020», а также провел праздник на главной площади Саратова.

Событие в Рязани закончилось скандалом: главную елку на площади Ленина не смогли зажечь, так как на нее не успели установить гирлянды.

Позже гости праздника раскритиковали старт проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020».


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