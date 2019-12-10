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В резиденции Деда Мороза из Великого Устюга объяснили его появление в Рязани и Саратове одновременно. Во вторник, 10 декабря, пресс-секретарь Мороза Арина Мизгирева объяснила, что ошибок в сообщениях мэрии нет.
По ее словам, сказочный персонаж действительно находился в двух городах одновременно. «Дедушка у нас волшебник, поэтому успевает везде», — пояснила Мизгирева.
Напомним, 7 декабря, Дед Мороз из Великого Устюга
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