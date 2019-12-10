Вжух и… Провидец назвал не зажегшуюся в центре Рязани елку началом «конца света»

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Провидец Валерий Розанов
Розанов увидел в
«Рязань может погрузиться в астральный мрак, если это пророчество не изменит Богатырь в окружении двух амазонок. Аналогия на лицо, губернатор в окружении Рокотянской и Сорокиной, — рассуждает провидец. — Губернатор должен развеять мрак до Нового Года. Не только буквально, прибавив света на улицах и заставив гореть елку, но и духовно — зажечь свечи в трех монастырях».
Мужчина также добавил, что «рязанцы во все времена представляли собой значительную и весьма своенравную силу».
Провидец Валерий провел еще одну аналогию — с «Ночным дозором».
«И треснул мир напополам,
Дымит разлом.
И елка не горит, идет война
Добра со злом», — сочиняет мужчина.
Он выразил надежду, что «Великая Битва между Войсками Света и Тьмы была прервана Перемирием».
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