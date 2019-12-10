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15:05, 10 декабря 2019 602
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Вжух и… Провидец назвал не зажегшуюся в центре Рязани елку началом «конца света» 3

Вжух и… Провидец назвал не зажегшуюся в центре Рязани елку началом «конца света»

Провидец Валерий Розанов назвал не зажегшуюся в центре Рязани елку началом Рагнарека — «конца света» в скандинавской мифологии. Он провел параллель с «Прорицанием Вельвы» — одной из известнейших песен древнеисландской «Старшей Эдды».

Розанов увидел в конфузе с главной елкой «Новогодней столицы» знак «последней битвы между силами света и тьмы».

«Рязань может погрузиться в астральный мрак, если это пророчество не изменит Богатырь в окружении двух амазонок. Аналогия на лицо, губернатор в окружении Рокотянской и Сорокиной, — рассуждает провидец. — Губернатор должен развеять мрак до Нового Года. Не только буквально, прибавив света на улицах и заставив гореть елку, но и духовно — зажечь свечи в трех монастырях».

Мужчина также добавил, что «рязанцы во все времена представляли собой значительную и весьма своенравную силу».

Провидец Валерий провел еще одну аналогию — с «Ночным дозором».

«И треснул мир напополам,

Дымит разлом.

И елка не горит, идет война

Добра со злом», — сочиняет мужчина.

Он выразил надежду, что «Великая Битва между Войсками Света и Тьмы была прервана Перемирием».


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