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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанская мэрия попросит гостей «Новогодней столицы» быть осторожнее с новыми арт-объектами. Администрация планирует установить соответствующие таблички возле хрупких фотоконструкций.
Под запрет попадут попытки встать, залезть или облокотиться на арт-объекты.
«К ремонту пострадавших объектов уже приступили, до конца недели их дочинят», — заверили в пресс-службе.
Напомним, ранее рязанцы
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