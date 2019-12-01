В Рязанской области пройдет автокросс, посвященный освобождению Михайлова от немецких захватчиков

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В субботу, 7 декабря, в Михайлове пройдет автокросс, посвященный освобождению города от немецких захватчиков. Об этом сообщили организаторы в сообществе «
Всех желающих пригласили поучаствовать в соревновании.
Для этого необходимо позвонить по номерам
Гонка пройдет на автодроме в Михайловском районе.
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