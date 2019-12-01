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16:24, 1 декабря 2019 285
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В Рязанской области пройдет автокросс, посвященный освобождению Михайлова от немецких захватчиков

В Рязанской области пройдет автокросс, посвященный освобождению Михайлова от немецких захватчиков

В субботу, 7 декабря, в Михайлове пройдет автокросс, посвященный освобождению города от немецких захватчиков. Об этом сообщили организаторы в сообществе «RznLadaSprint» «ВКонтакте».

Всех желающих пригласили поучаствовать в соревновании.

Для этого необходимо позвонить по номерам +7 (930) 874-67-53 (Алексей) и +7 (929) 066-54-54 (Михаил). Также можно написать организаторам «ВКонтакте».

Гонка пройдет на автодроме в Михайловском районе.


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