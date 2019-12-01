Спасательные работы на месте ДТП с автобусом в Забайкалье завершили

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Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, передает со ссылкой на пресс-службу МЧС.
В результате ДТП погибли 19 человек и 22 пострадали, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Среди погибших — водитель автобуса.
«Информация по пострадавшим может измениться, так как некоторые из них сами выбрались из автобуса и уехали своим ходом, они могут позже обратиться в медучреждения», — пояснили в МЧС.
Для эвакуации пострадавших задействовали два вертолета медицины катастроф.
Напомним, авария
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.