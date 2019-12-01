Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 15 человек

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Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом «Сретенск-Чита», упавшим в реку с моста в Забайкальском крае, выросло до 18 человек, еще 15 погибли. Об этом пишет
Авария произошла в воскресенье, 1 декабря, на 60-м км трассы Могойтуй — Сретенск — Олочи. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо у автобуса Kia Granbird.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Автобус рухнул с моста.
В настоящее время сотрудники прокуратуры и другие спецслужбы работают на месте ДТП.
Ранее с места происшествия опубликовали
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