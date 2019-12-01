В Забайкалье рейсовый автобус упал в реку, погибли десять человек

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В Забайкальском крае в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли десять человек, еще пятеро получили травмы, передает
В ГИБДД добавили, что у автобуса Kia лопнуло колесо.
В региональном минздраве уточнили, что рейсовый автобус упал с моста в реку в Сретенском районе.
Позже сообщалось, что число погибших
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.