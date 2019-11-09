Установлена личность девушки, которую убил петербургский преподаватель

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Установлена личность девушки, которую, по предварительной версии, убил петербургский преподаватель. Жертвой стала выпускница
Девушка была аспирантом вуза, изучала историю нового времени. Она вместе с Олегом Соколовым написала несколько научных работ.
Напомним, утром в субботу, 9 ноября, в Санкт-Петербурге
Напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды извлекли тело мужчины, в рюкзаке которого нашли две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.
По данным интернет-газеты «
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.