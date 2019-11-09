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19:10, 9 ноября 2019 189
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Установлена личность девушки, которую убил петербургский преподаватель

Установлена личность девушки, которую убил петербургский преподаватель

Установлена личность девушки, которую, по предварительной версии, убил петербургский преподаватель. Жертвой стала выпускница СПбГУ) Анастасия Ещенко, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомтсве.

Девушка была аспирантом вуза, изучала историю нового времени. Она вместе с Олегом Соколовым написала несколько научных работ.

Напомним, утром в субботу, 9 ноября, в Санкт-Петербурге мужчину задержали с отрубленными женскими руками в рюкзаке.

Напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды извлекли тело мужчины, в рюкзаке которого нашли две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

По данным интернет-газеты «Фонтанка», извлеченным из воды мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов. В сообщении говорится, что во время обыска в его квартире на набережной Мойки нашли женское тело, голову и окровавленную пилу.


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