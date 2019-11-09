В Петербурге доцента госуниверситета задержали с отрубленными женскими руками в рюкзаке

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В Санкт-Петербурге мужчину задержали с отрубленными женскими руками в рюкзаке. Об этом сообщил
По материалам уголовного дела, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды извлекли тело мужчины 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.
Подозреваемого доставили в больницу с переохлаждением. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
По данным интернет-газеты «
В сообщении говорится, что во время обыска в его квартире на набережной Мойки нашли женское тело, голову и окровавленную пилу.
«Личность погибшей устанавливается, есть версия, что это родственница Соколова», — пишет СМИ.
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