RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На окраине Рязани в ручей сливают кровь убитых животных. Об этом в субботу, 9 ноября, рассказали пользователи «ВКонтакте».
Другой пользователь
«Этим летом, наверху где те самые старые отстойники, в поле появились кучи разлагающихся внутренностей все из того же колбасного цеха, — негодует мужчина. — Видать хорошо они „прикормили“ контролирующие органы, т.к. на все жалобы жителей реакции практически нет».
Напомним, в конце октября рязанцы жаловались на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.