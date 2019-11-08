Владимир Киселев открыл отремонтированный ДК в Судогодском районе

В пятницу, 1 ноября, председатель заксобрания Владимир Киселев посетил Судогодский район. Он осмотрел новые спортивные объекты и поучаствовал в открытии отремонтированного ДК поселка Муромцево.

В настоящее время ледовый дворец в Судогде готов более чем на 90%. Его подключили к системе теплоснабжения, там идут отделочные работы. Вместе с главой администрации района Александром Смирновым председатель областного парламента Владимир Киселев осмотрел спортивные и вспомогательные помещения.

«Безусловно, судогодцы заслужили свой дворец. В Судогде вот уже 18 лет проводится Всероссийский турнир юных хоккеистов памяти Александра Рагулина. Он удостоен национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards», — отметил спикер.

Открыть новый дворец планируют к старту очередного турнира. При этом в районной администрации уточнили, что игры, скорее всего, пройдут в прежнем порядке — на открытом воздухе. Для обеспечения безопасности соревнований требуется пройти еще несколько согласовательно-разрешительных процедур.

«Десятки лет этого ждали, было много обещаний. Благодаря настойчивости Александра Викторовича Смирнова и поддержке прежнего губернатора Светланы Юрьевны Орловой все-таки удалось этот вопрос продвинуть. Фракция „Единая Россия“ проголосовала за строительство дворца. Уверен, что здесь будут проходить соревнования не только межрегионального, но и международного уровня!» — подчеркнул Киселев.

В этот же день руководитель заксобрания проследовал в поселок Муромцево, где возложил цветы к памятнику жителям поселка, погибшим в годы Великой отечественной войны.

В поселке закончился первый этап капремонта местного ДК. При участии департамента культуры в здании заменили крышу и окна, обновили актовый зал.

«За 50 лет здание обветшало так, что полы под ногами ходили. А ведь этот дом знаковый для Судогодского района — из его стен вышло много известных талантливых людей. Спасибо всем, кто заботится о выделении средств сельским поселениям. Теперь в ДК все устойчиво. Хочется пожелать, чтобы и жизнь у всех была устойчивой», — сказала председатель районного Совета ветеранов Тамара Пискарева.

В церемонии открытия обновленного Дома культуры также участвовала директор областного департамента культуры Алиса Бирюкова. Она поблагодарила заксобрание за то, что депутаты всегда очень чутко реагируют на нужды культуры. Благодаря этому с 2014 года в 33-м регионе удалось отремонтировать и реконструировать более 230 учреждений культуры, в том числе по нацпроекту «Культура».

Владимир Киселев заверил участников торжества, что народные избранники и впредь будут голосовать за внесение в бюджет средств, необходимых для развития культурно-досуговой деятельности.

Жители поселка показали еще один недавно открытый объект — благоустроенный сквер со спортивной площадкой.

«В последние годы мы очень серьезное значение придаем строительству и обновлению объектов социальной инфраструктуры, особенно в сельской местности. Конечно, мы понимаем, как непросто жить на селе. Поэтому будем делать все возможное, чтобы создавать условия и для работы, и для отдыха!» — заключил Киселев.