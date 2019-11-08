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18:08, 8 ноября 2019 157
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Сергея Карабасова оставили в СИЗО по делу о детской площадке. Остальных фигурантов отпустили домой

Сергея Карабасова оставили в СИЗО по делу о детской площадке. Остальных фигурантов отпустили домой

Сергея Карабасова оставили в СИЗО по делу о детской площадке. В пятницу, 8 ноября, Басманный суд Москвы продлил арест бывшему и.о. Мэра Рязани, сообщил его адвокат Эдуард Видакас.

Карабасову продлили арест на три месяца до 13 февраля. Видакас рассказал, что свою вину Карабасов не признавал и со следствием не сотрудничает.

Ранее еще одного фигуранта по делу — подрядчика детской площадки Михаила Пузанова отпустили под домашний арест. Видакас подчеркнул, что Пузанов также не признавал свою вину, но получил смягчение ареста.


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