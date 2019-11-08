Сергея Карабасова оставили в СИЗО по делу о детской площадке. Остальных фигурантов отпустили домой

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Сергея Карабасова оставили в СИЗО по делу о детской площадке. В пятницу, 8 ноября, Басманный суд Москвы продлил арест бывшему и.о. Мэра Рязани, сообщил его адвокат Эдуард Видакас.
Карабасову продлили арест на три месяца до 13 февраля. Видакас рассказал, что свою вину Карабасов не признавал и со следствием не сотрудничает.
Ранее еще одного фигуранта по делу — подрядчика детской площадки Михаила Пузанова
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.