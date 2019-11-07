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Зарплату преподавателям рязанского института культуры не повышали пять лет. Они обратились в трудовую инспекцию и та сообщила о нарушении их прав.
В распоряжении редакции RZN.info есть официальный ответ на обращение работников МГИК. В нем говорится, что зарплата преподавателей рязанского филиала не индексировалась с 2014 года и не соответствовала средней зарплате педагогов по региону, что, по данным инспекции, является неисполнением указа российского президента № 597 от 07 мая 2012 года.
По результатам проверки работодателю вынесли предписание.
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