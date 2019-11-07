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15:13, 7 ноября 2019 394
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Рязанский сенатор поддержал проверку учеников и студентов на наркотики 3

Рязанский сенатор поддержал проверку учеников и студентов на наркотики

Рязанский сенатор Игорь Морозов поддержал проверку учеников и студентов на наркотики. Об этом сообщили в группе «Рязанская область».

Он отметил, что Рязань стала первым регионов, где об этом заявили публично.

«Эта инициатива поддерживается большинством родителей. Я это знаю, поскольку тема противодействия наркотиков в подростковой и молодежной среде обсуждалась и в Парламенте, и в правительстве страны», — подчеркнул Морозов.

Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут проверять на наркотики.

По словам губернатора Николая Любимова, сведения о положительных результатах тестирования не будут передавать в правоохранительные органы.

Региональный пилотный проект охватит учреждения среднего и средне-специального образования.

Ранее по этому поводу высказался скопинский епископ и замдиректора рязанской школы.


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