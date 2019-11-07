Рязанский сенатор поддержал проверку учеников и студентов на наркотики

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Рязанский сенатор Игорь Морозов поддержал проверку учеников и студентов на наркотики. Об этом сообщили в
Он отметил, что Рязань стала первым регионов, где об этом заявили публично.
«Эта инициатива поддерживается большинством родителей. Я это знаю, поскольку тема противодействия наркотиков в подростковой и молодежной среде обсуждалась и в Парламенте, и в правительстве страны», — подчеркнул Морозов.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут
По словам губернатора Николая Любимова, сведения о положительных результатах тестирования не будут передавать в правоохранительные органы.
Региональный пилотный проект охватит учреждения среднего и средне-специального образования.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.