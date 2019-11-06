Скопинский епископ поддержал тестирование школьников и студентов на наркотики

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Фото: Издательство «Пресса»
Епископ Скопинский и Щацкий Феодорит поддержал тестирование школьников и студентов на наркотики. Об этом сообщает издательство «
Владыка назвал наркоманию «бедствием всего мира». По его словам, идея тестирования молодежи является «весьма своевременной».
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране
Региональный пилотный проект охватит учреждения среднего и средне-специального образования.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.