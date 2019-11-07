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10:32, 7 ноября 2019 540
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Замдиректора рязанской школы поддержала проверку учеников и студентов на наркотики 2

Замдиректора рязанской школы поддержала проверку учеников и студентов на наркотики

Замдиректора рязанской школы №10 Светлана Антонова поддержала проверку учеников и студентов на употребление наркотиков. В беседе с корреспондентом RZN.info женщина отметила, что сама возможность такого тестирования — большой плюс.

«Если мы считаем наркоманию заболеванием, то чем раньше мы сможем понять, кому нужно помочь, тем будет лучше. До 15 лет за детей решают родители, а после 15 лет школьник сам пишет заявление для прохождения теста. В нашей школе более десяти лет проводится программа „Жизнь без наркотиков“, где ребятам показывают ролики, на которых демонстрируются последствия приема наркотиков. Так как в силу возраста они более остро воспринимают информацию визуально, это имеет достаточный эффект», — рассказала Антонова.

Она также подчеркнула, что родители понимают пользу тестирования и не протестуют, так как это в их же интересах.

Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране начнут проверять на наркотики. По словам губернатора Николая Любимова, сведения о положительных результатах тестирования не будут передавать в правоохранительные органы.

Региональный пилотный проект охватит учреждения среднего и средне-специального образования.

Ранее по этому поводу высказался скопинский епископ.


© RZN.info

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