Замдиректора рязанской школы поддержала проверку учеников и студентов на наркотики

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Замдиректора рязанской школы №10 Светлана Антонова поддержала проверку учеников и студентов на употребление наркотиков. В беседе с корреспондентом RZN.info женщина отметила, что сама возможность такого тестирования — большой плюс.
«Если мы считаем наркоманию заболеванием, то чем раньше мы сможем понять, кому нужно помочь, тем будет лучше. До 15 лет за детей решают родители, а после 15 лет школьник сам пишет заявление для прохождения теста. В нашей школе более десяти лет проводится программа „Жизнь без наркотиков“, где ребятам показывают ролики, на которых демонстрируются последствия приема наркотиков. Так как в силу возраста они более остро воспринимают информацию визуально, это имеет достаточный эффект», — рассказала Антонова.
Она также подчеркнула, что родители понимают пользу тестирования и не протестуют, так как это в их же интересах.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране
Региональный пилотный проект охватит учреждения среднего и средне-специального образования.
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