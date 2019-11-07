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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанка, которая вечером 6 ноября попала под машину в Горроще, нарушила ПДД. Об этом сообщила
Примерно в 19:10 77-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте около дома №69 по улице Гагарина. Ее
Пенсионерка получила травмы, с которыми ее госпитализировали.
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